Один из кандидатов в президенты Украины и депутат Верховной рады Сергей Тарута сделал смелое предположение, что Незалежная может заменить Россию на рынке поставки газа в Европу. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

— Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы, и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу. Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа, — говорится в сообщении Таруты, опубликованном после участия в работе Мюнхенской конференции по безопасности.

Украинский политик рассказал, что первое мероприятие конференции, которое он посетил, был круглый стол по энергетической безопасности, который был в главную очередь посвящен строительству «Северного потока — 2». По его словам, Европа и США смотрят по-разному на поставки газа со стороны России.

Ранее Сергей Тарута уже высказывался о том, что Украина располагает «колоссальными» запасами голубого топлива, которые по его словам являются самыми большими в мире.

— Меня волнует другой вопрос: когда мы увидим собственный газ по себестоимости добычи? — спросила в комментариях жительница Одессы.

— И на марсе будут яблони цвести, главное научиться прыгать выше головы, — добавил другой.

— Еще один олигарх. Сколько вы украли в «офшорных»? Что вы сделали с Донецком? Лучше б покаялся и сидел бы молча, — написал третий.

Как сообщал ранее Пятый канал, в Киеве наконец пришло осознание, к каким последствиям приведет завершение газового контракта с Москвой.