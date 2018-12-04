63-летний Владимир Кузьмин страдает от болей в позвоночнике

Российский и советский музыкант Владимир Кузьмин признался, что периодически он испытывает такие боли в позвоночнике, что ему приходится вызывать врачей. Во многом это связано с активной концертной деятельностью — артист по-прежнему много гастролирует.

По признанию самого Кузьмина, вместе со своим коллективом он дает порядка 20 концертов в месяц. Каждый раз на сцену музыкант выходит с гитарой — этот дополнительный вес и оказывает нагрузку на позвоночник, пишет сайт KP.RU.

— Проблемы бывают! Приходится обращаться к врачам. Я выступаю с гитарой, с ней очень много хожу в течение дня, поэтому нагрузка на позвоночник, конечно, большая. Я недавно скачал программу на телефон, которая подсчитывает количество шагов. Получается, что в день я прохожу от восьми до десяти километров, — рассказал артист.

Уменьшить риск проблем с позвоночником Кузьмину помогла небольшая уловка — артист заказал себе облегченную гитару весом всего в пару килограммов вместо четырех-пяти, как у обычного инструмента.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Владимир Кузьмин прокомментировал слухи о своем уходе со сцены.