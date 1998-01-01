Волна «минирований» накрыла крупные города России

Порядка 11 тысяч человек были эвакуированы из некоторых торговых центров России в субботу, 16 февраля. Крупные города страны накрыла волна «минирований».

В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске информация о якобы готовящихся взрывах поступила в 16 объектов. Только в российской столице ложные сообщения были получены сотрудниками шести торговых центров.

Однако после проверок пяти объектов представителями правоохранительных органов — угрозы не подтвердились. Проверка еще одного еще продолжается.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в конце января в Иркутской области прошла эвакуация из-за сообщений о «минировании» в 11 объектах.