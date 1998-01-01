Тошнота и дезориентация: В США задумались о российском «галлюциногенном» оружии

Американские эксперты признали, что российское галлюциногенное оружие может существовать. По всей видимости, речь идет о станциях визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», пишут Дни.ру.

Такое оружие способно ослепить противника и вызвать временную потерю пространственной ориентации и тошноту, говорится в статье американского издания LiveScience.

— Ухудшение зрения под воздействием света не является ничем особенно сложным или неправдоподобным , — считает доцент психологии и нейронных наук Нью-Йоркского университета Джонатан Вайнавер.

Он привел в пример эффект от яркого света фар встречного автомобиля, который на некоторое время ослепляет человека и тем самым дезориентирует, а также, когда люди выходят из кинозала на солнечный свет.

Станциями «Филин» оснащены как минимум два российских корабля — «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Второй фрегат в настоящее время проходит заводские испытания.

Ранее Пятый канал рассказывал, что на «Северной верфи» завершено строительство кораблей с технологией «Стелс», благодаря которой они будут не видны на радарах противника.