Тошнота и дезориентация: В США задумались о российском «галлюциногенном» оружии

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Американские эксперты считают, что подобные разработки вызывают серьезное ухудшение состояния здоровья людей.

Фото: Министерство обороны РФ

Американские эксперты признали, что российское галлюциногенное оружие может существовать. По всей видимости, речь идет о станциях визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», пишут Дни.ру.

Такое оружие способно ослепить противника и вызвать временную потерю пространственной ориентации и тошноту, говорится в статье американского издания LiveScience.

— Ухудшение зрения под воздействием света не является ничем особенно сложным или неправдоподобным, — считает доцент психологии и нейронных наук Нью-Йоркского университета Джонатан Вайнавер.

Он привел в пример эффект от яркого света фар встречного автомобиля, который на некоторое время ослепляет человека и тем самым дезориентирует, а также, когда люди выходят из кинозала на солнечный свет.

Станциями «Филин» оснащены как минимум два российских корабля — «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». Второй фрегат в настоящее время проходит заводские испытания.

Ранее Пятый канал рассказывал, что на «Северной верфи» завершено строительство кораблей с технологией «Стелс», благодаря которой они будут не видны на радарах противника.

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