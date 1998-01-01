Автомобиль с украинскими снайперами подорвался на своей же мине, сообщили в ДНР

Автомобиль с украинскими снайперами Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвался на мине, установленной ранее их же сослуживцами возле линии соприкосновения с самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР).

Как сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, в результате погиб водитель машины, а двое снайперов получили тяжелые ранения, пишет KP.RU.

Он также добавил, что украинские военные не успели приступить к выполнению своих задач.

Безсонов уточнил, что украинские силовики проводили ротацию бригад у линии соприкосновения, опасаясь «роста недовольства в рядах военных и перерастания волнений в бунты» в преддверии выборов президента страны в конце марта.

Ранее Пятый канал рассказывал, что на юг ДНР был переброшен диверсионный украинский отряд, подготовленный инструкторами из США и Канады.