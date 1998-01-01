Что приготовила грядущая неделя: Астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Профессиональный астролог Лилия Любимова эксклюзивно для Пятого канала составила астрологический прогноз для представителей всех знаков зодиака. Она рассказала, что неделя с 18 по 24 февраля будет для всех одинаково продуктивной и творческой. Это время идеально подойдет для любых изменений: в имидже, гардеробе и даже в стиле жизни. Удача будет сопутствовать всем, кто решится на перемены.

Овнам на неделе с 18 по 24 февраля лучше воздержаться от лишних слов. Девизом представителей это знака станет: «Язык мой — враг мой». Чтобы не навлечь неприятности, придется избегать огласки в любых делах, а все намеченные планы осуществлять тихо и без лишней суеты.

Тельцы станут на грядущей неделе особенно активны и расторопны. Весь следующий месяц они будут полны сил и энергии. Однако нельзя забывать о планировании: оно поможет грамотно распределить время и везде успеть в нужный момент.

Близнецам на следующей неделе астролог рекомендует внимательно проверять все бумаги и документы. В конце февраля для представителей этого знака велик риск нестыковок и недопонимания, поэтому лучше заранее убедиться, что собеседник правильно уловил мысль, которую хотели до него донести. Договариваясь о встречах, также не стоит спешить: лучше несколько раз предварительно уточнить адрес, чем сорвать важное мероприятие.

Раков ждет хорошая неделя для ремонта и мелкой реорганизации пространства вокруг себя. Это не время крупномасштабных задач, однако идеально подходит для небольших изменений: можно смело вешать новые шторы и проводить уборку на рабочем столе. Это поможет существенно наладить окружающую атмосферу.

Львов также ждет чрезвычайно активная неделя, однако не стоит забывать о пословице: «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Эксперт рекомендует воплощать в жизнь только те нововведения, которые были запланированы довольно давно. А если идея пришла в голову на днях, то лучше воздержаться от поспешных действий.

Дев ждет интересная неделя. Неожиданно для представителей этого знака зодиака может возникнуть ситуация, что им придется выступить в качестве «третейского судьи» и стать посредником в регулировании конфликта. Если разногласия возникнут на работе, то стоит проявить максимум такта и дипломатии, чтобы не принять ни чью сторону. Важно придерживаться принципа: «Вы правы и вы тоже правы».

Для Весов наконец-то пришло время снизить нагрузку и при возможности на кого-то ее переложить. Это идеальный период, для того чтобы найти помощника или ассистента, причем не только на работе, но и в домашних делах. На этой неделе можно спокойно забыть об уборке и вызвать клининговую компанию.

Скорпионов на неделе с 18 по 24 февраля ждут не самые приятные сюрпризы. Могут неожиданно вернуться старые долги. Беда нагрянет, откуда не ждали: придется внезапно отдавать деньги или закрывать старые задолженности. Избежать финансовых трудностей поможет хорошо проработанный план. В это время не стоит делать крупные покупки и тратить много денег.

Для Стрельцов наступит идеальное время перемен. Настанет тот редкий случай, когда все изменения пойдут на пользу. Поэтому нельзя упускать момент. Пришло время провернуть все, что давно планировали.

Козероги на текущей неделе будут слишком сосредоточены на личной жизни, которая может доставлять лишние хлопоты. Пришло время порадовать свою вторую половинку подарком или неожиданным сюрпризом.

Водолеев ожидает суетная неделя. Представители этого знака будут жить по принципу «Фигаро тут — Фигаро там». Однако этот период будет очень плодотворным, удастся сделать сто дел одновременно. Чтобы использовать силы по максимуму, астролог рекомендует жить по принципу: «И чтец, и жнец, и на флейте игрец».

Солнышко на грядущей неделе переходит в знак Рыб. Главная задача для них — сосредоточиться на собственном здоровье и самих себе. Для представителей этого знака наступит «время разумного эгоизма».

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