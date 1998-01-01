Астрологический прогноз по Восточному гороскопу на 2019 год

, 7:53 Видео 248

Год Земляной свиньи окончательно вступил в свои права в ночь на 5 февраля.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Китайский Новый год известный российский маг и астролог Павсекакий Богданов сделал прогноз по Восточному гороскопу, основанному на 12-летнем лунном цикле, где каждый год представлен определенным животным. Считается, что знак зодиакального животного влияет на характер каждого человека.

Итак, в год Земляной свиньи астролог рекомендует всем знакам сфокусировать внимание на себе и стать более предприимчивыми и расчетливыми.

— Большого вреда вы этим никому не нанесете, зато сможете пожинать плоды своего труда. Год предполагает выявление личностных проблем, поэтому как можно больше внимание уделите своему душевному здоровью, — отметил Богданов.

Крыса

Год Свиньи для представителей знака Крысы станет успешным и удачливым. Поставьте перед собой новые цели и как можно усерднее стремитесь к ним. В середине года ваша целеустремленность принесет свои плоды во всех сферах.

Бык

Рожденным в год Быка стоит насторожиться. Вас ожидает череда положительных событий. Однако будьте аккуратнее в отношениях с близкими и родными людьми, несерьезные ссоры могут сильно пошатнуть ваше душевное равновесие, которое крайне сложно поправить представителям данного знака.

Тигр

Амбициозность и пробивной характер представителей знака Тигр хорошо послужат вам в нынешнем году. Не обольщайтесь сладкоголосыми предложениями, поступающими даже от самых близких и проверенных людей.

Кролик

Рожденных в год Кролика ожидает сильный прилив энергии к середине года. Стоит воспользоваться этим и обратить свои силы в реализацию давно задуманного, будь то собственное дело или же новые отношения.

Дракон

Трудолюбивые представители знака Дракон, должны позаботиться о своем здоровье. Переутомление может плохо на вас сказаться. К тому же, в начале осени вас ожидает проверка на прочность, и если вам не будет хватать сил, то не ровен час, и вы с треском ее провалите.

Змея

Хитрость и смекалка — главный атрибут рожденных в год Змеи. Вереница событий, которыми вас встретит символ года, будут для вас больше развлечением, нежели серьезной проблемой. Последующее время можно будет уделить долгосрочным проектам и идеям. Например, делам семейным.

Лошадь

Рожденным в год Лошади стоит опасаться хороших известий. Необдуманные вами решения и перемены могут причинить вред вашим семейным отношениям. Прежде чем идти на серьезный шаг — посоветуйтесь. От этого будет зависеть ваше дальнейшее будущее.

Коза

Для людей, родившихся в год Козы, главным врагом станет лень. В целом вас будет осыпать всевозможными шансами, за которые вы не особо будете хвататься. Отчасти это скажется положительно, потому что не каждая возможность будет выгодна для вас, но, с другой стороны, есть вероятность ее упустить.

Обезьяна

Представители знака Обезьяна смогут обернуть любую ситуацию в свою выгоду. Незапланированные знакомства также могут обернуться для вас счастьем в виде новых отношений. Стоит быть аккуратнее в финансах и связанных с деньгами операциях.

Петух

В новом году представителей знака Петух могут ожидать разочарования в виду их непредусмотрительности. Это касается семьи, дружеских отношений и атмосферы в коллективе. Во всем остальном вас будет ожидать успех. Но разве он так нужен, когда его не с кем будет делить?

Собака

В связи с наступившим годом Свиньи представителей знака Собака ждет ряд утомительных, но продуктивных изменений. В первую очередь это будет касаться вашей работы — без должного усердия у вас не получится достичь желаемого успеха. Также это касается здоровья, но больше в эстетическом плане. Займитесь собой, это поможет вам отвлечься.

Свинья

«Хозяйка» года будет чувствовать себя в 2019-м настоящей властительницей жизни. В следующие 12 месяцев она сможет получить от жизни практически все, что захочет.

Ранее Пятый канал рассказывал, где и как отметить Китайский Новый год в Санкт-Петербурге.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

8:57
Эксперты составили рейтинг самых угоняемых машин в России
8:53
Стала известна средняя зарплата в Москве в 2018 году
8:47
Продажу сигарет лицам младше 100 лет хотят запретить на Гавайях
8:38
В Киеве раскрыли «разваливающий Украину миф»
8:31
Бывшая жена Гуфа и Ресторатор стали ведущими шоу VBATTLЕ на Бали
8:24
Японцы назвали Южные Курилы идеальным местом для размещения американских ракет
8:16
Видео: Семь человек погибли в страшном пожаре в Париже
8:07
МИД РФ просит Макрона разъяснить его обвинения в адрес российских СМИ
7:58
Барановская оценила шансы Аршавина на возвращение в семью
7:53
Астрологический прогноз по Восточному гороскопу на 2019 год
7:49
«Имеющий уши услышит»: Новый клип Децла выйдет в день похорон артиста
7:42
Видео: Почему каждому туристу стоит посетить Кунсткамеру в Петербурге
7:34
«Стройные лани»: фото целующихся Брежневой и Перминовой взбудоражило Instagram
7:29
Лайфхак: как проверить качество залежавшихся в холодильнике куриных яиц
7:21
Анфиса Чехова откровенно рассказала о постельных сценах в кино — видео
7:15
В WhatsApp появилась дополнительная функция защиты
7:10
Видео с места взрыва у торгового центра на юго-западе США
7:01
Возможная внебрачная дочь Евгения Осина вступила в битву за наследство
6:50
Россиян могут освободить от «поверочного рабства» со счетчиками воды
6:34
«Что будет 23 февраля?» — Мадуро рассказал о будущем Гуайдо

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама