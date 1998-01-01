Названы страны с самым высоким уровнем жизни

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Проанализировав данные 71 государства, специалисты сервиса Numbeo составили рейтинг.

Фото: www.globallookpress.com

Специалисты глобальной базы данных Numbeo составили рейтинг качества жизни в разных странах в 2019 году. Чтобы выбрать лидеров, они изучили показатели 71 государства. Учитывались сведения по безопасности, покупательской способности населения, уровню здравоохранения, стоимости жизни, цене на недвижимость, уровню загрязнения, климату и среднему времени на дорогу.

В тройку лидеров рейтинга вошли Дания, Швейцария и Финляндия. В десятку лучших стран по качеству жизни также попали Австралия, Австрия, Нидерланды, Исландия, Германия, Новая Зеландия, Норвегия.

Япония и США разместились на 12-м и 13-м местах. Россия заняла 59-ю позицию. Самое последнее, 71-е место, досталось Египту.

Ранее Пятый канал рассказывал о самых романтичных местах в России.

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