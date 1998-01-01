Гаджеты Apple возможно заговорят голосом куклы Барби

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Компания выкупила стартап, который ранее занимался разработкой голосовых приложений для детских игрушек.

Фото: Instagram @barbiestyle

Apple успешно завершила сделку на 30 миллионов долларов по выкупу стартапа Pullstring, сообщает сайт Axios.com. В прошлом эта небольшая компания разрабатывала голосовой ассистент Hello Barbie для детских игрушек и также предоставляла услуги для Google и Amazon. Вполне вероятно, что Apple собирается сделать Siri более функциональным помощником, оставив позади Alexa и Google Assistant.

Стоит отметить, что в 2018 году LoopVentures провела сравнительный анализ голосовых ассистентов. Специалисты компании тестировали приложения в течение нескольких месяцев, после чего подвели итоги — на какое количество были даны корректные ответы.

Amazon Alexa проявил себя хуже всех, предоставив всего 72,5% правильных ответов. Siri показала себя чуть лучше — 74,6%. Опередил конкурентов Google Assistant, набрав 87,9%.

Pullstring был создан в 2011 году бывшими работниками студии Pixar. Инвесторы высоко оценили стартап, а финансовые средства в развитие внесли такие фонды как CRV, True Ventures, Greylock и другие.

Ранее Пятый канал сообщал, что новый сервис Apple лишит информационные издания 50% дохода. «Яблоко» запускает новый сервис для получения информационного контента ведущих новостных изданий. При этом компания не будет предоставлять СМИ данные подписчиков.

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