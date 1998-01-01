СМИ возмущены: Новый сервис Apple лишит информационные издания 50% дохода

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«Яблоко» запускает новый сервис для получения информационного контента ведущих новостных изданий. При этом компания не будет предоставлять СМИ данные подписчиков.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Apple.com

Ведущие информационные СМИ возмущены новой инициативой Apple. Компания планирует выпустить на рынок новый сервис для подписки на новостной контент — «Netflix для новостей». Подписка будет стоить потребителю 10 долларов в месяц. При этом, 50% дохода будет получать «Яблоко». Остальная часть выручки будет доставаться собственно авторам новостного контента в зависимости от того, какое время подписчик потратит на чтение новостного материала. При этом СМИ не получат данных пользователей, например их E-mail. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Против таких условий выступили ведущие американские информационные издания The New York Times и The Washington Post.

Новый сервис будет представлен 25 марта 2019 года на пресс-конференции в Steve Jobs Theater. По расчетам Apple, платная подписка послужит определенной компенсацией на фоне снижения доходов от основного бизнеса. По данным американской корпорации, в предыдущем квартале продажи iPhone снизились на 15% (до 51,9 миллиарда долларов), в то время как выручка от сервисов — App Store и подписки на Apple Music — продолжает расти.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в результате увеличения НДС с нового года в России продукция американской корпорации резко подорожала.

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