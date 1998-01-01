Россия модернизировала систему предупреждения о ракетном нападении

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Этой стратегической системе в последние годы Минобороны уделяло наибольшее внимание.

Фото: Twitter @спрн

Первый заместитель командующего Космическими войсками ВКС генерал-майор Игорь Морозов рассказал о завершении модернизации системы предупреждения о ракетном нападении, сообщает ФАН.

— Этой системе, как стратегической системе, руководство государства и Минобороны уделяло последние годы наибольшее внимание. Нам фактически удалось завершить ее модернизацию, ― сказал Игорь Морозов.

Стоит отметить, что в 2018 году три новых радиолокационных станции были поставлены Минобороны РФ на боевое дежурство в Енисейске, Барнауле и Орске. На сегодняшний день необходимо провести лишь незначительные работы по модернизации локаторов на некоторых станциях, которые будут завершены в течение трех лет. Дополнительно оборонное ведомство будет продолжать работы по совершенствованию математических алгоритмов обработки данных.

Ранее Пятый канал сообщал, что российские инженеры завершили испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для комплекса «Буревестник».

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