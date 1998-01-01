В России испытали ядерный двигатель для ракеты «Буревестник»

Российские инженеры завершили испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для комплекса «Буревестник», сообщает URA.RU.

Как отметил источник в ракетостроительной отрасли, тесты подтвердили ранее заявленные технические характеристики, позволяющие обеспечить неограниченную дальность полета межконтинентальной крылатой ракеты.

О комплексе «Буревестник» впервые рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Решение о разработке межконтинентальной крылатой ракеты было принято еще в конце 2001 года, после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

Ранее Пятый канал рассказывал о реакции США на испытания российского комплекса «Буревестник».