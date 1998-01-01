Видео: Назван ТОП-5 бюджетных автомобилей для студентов

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Главными критериями при составлении рейтинга стали стоимость машины и затраты на ее обслуживание.

Фото, видео: Пятый канал, Twitter @lacetti

Эксперты составили рейтинг лучших бюджетных автомобилей для студентов. Стоимость машины и затраты на ее обслуживание стали главными критериями при составлении списка, сообщает Inforeactor.ru

Лидирующую позицию в ТОП-5 занимает, по праву, легендарный хэтчбек ВАЗ-2109. Стоимость подержанной «девятки» начинается всего от 23 тысяч рублей. Рассчитывать на хорошее состояние авто при такой низкой цене не стоит. При этом «ценовой потолок» этой модели — около полумиллиона рублей.

На второй строчке ВАЗ-2112, выпускавшийся волжским автозаводом в период с 1998 по 2008 годы. Бывшую в эксплуатации «двенашку» можно приобрести в пределах от 20 до 500 тысяч рублей.

Замыкает тройку лидеров иномарка — Daewoo Nexia, которую собирали в Узбекистане с 1998 по 2016 годы. Купить авто с народным названием «ксюша» на вторичном рынке можно от 20 до 355 тысяч рублей.

На четвертом месте Volkswagen Golf, нынешняя стоимость которого в России составляет от 15 до 250 тысяч рублей за поддержанный вариант.

На последней позиции рейтинга Chevrolet Lacetti, снятый с производства в 2014 году. Цена «лачика» на вторичном рынке варьируется от 110 до 500 тысяч рублей.

Ранее Пятый канал сообщал, что названы страны с самым высоким уровнем жизни. Проанализировав данные 71 государства, специалисты сервиса Numbeo составили рейтинг.

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