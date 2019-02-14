Журналистка Лиззи Сакс в своей статье в Forbes рассказала, что лимоны в России — предмет роскоши и показатель богатства. Такое мнение она составила после беседы с Гарольдом Эдвардсом, представителем крупной компании Limoneira, которая занимается выращивание цитрусовых. Свою статью журналистка озаглавила «Хочешь найти богача в России? Поищи лимоны».

— Мне стало любопытно, не потому ли это, что они (россияне — прим. ред.) пьют много водки? Или потому, что они — большие любители чая? Почему они едят так много лимонов? — задалась вопросом Сакс.

Эдвардс объяснил журналистке, что в России потребляют много лимонов на душу населения, особенно это касается богатых россиян — так состоятельные люди показывают свой достаток.

— Это называется престижным продуктом, — передает Сакс слова представителя Limoneira.

Высокая цена лимонов в России, по мнению Эдвардса, обусловлена тем, что эти цитрусовые не растут на территории страны и их приходится закупать издалека.

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