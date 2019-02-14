Журналистка Лиззи Сакс в своей статье в Forbes рассказала, что лимоны в России — предмет роскоши и показатель богатства. Такое мнение она составила после беседы с Гарольдом Эдвардсом, представителем крупной компании Limoneira, которая занимается выращивание цитрусовых. Свою статью журналистка озаглавила «Хочешь найти богача в России? Поищи лимоны».
Эдвардс объяснил журналистке, что в России потребляют много лимонов на душу населения, особенно это касается богатых россиян — так состоятельные люди показывают свой достаток.
Высокая цена лимонов в России, по мнению Эдвардса, обусловлена тем, что эти цитрусовые не растут на территории страны и их приходится закупать издалека.
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