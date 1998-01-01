Сотрудников органов внутренних дел на транспорте поздравили со столетним юбилеем

День работников транспортной полиции России был учрежден 18 февраля 1919 года. В этом году сотрудники подразделений обеспечения правопорядка на транспорте МВД РФ отмечают столетний юбилей, с круглой датой их поздравил министр внутренних дел, генерал полиции Владимир Колокольцев.

— За прошедшие годы сотрудниками службы наработан уникальный опыт борьбы с преступностью, защиты граждан от противоправных посягательств на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта. Благодаря профессионализму и самоотдаче вы успешно выявляете и раскрываете самые сложные преступления, в том числе экономической и экстремистской направленности, перекрываете каналы наркотрафика, — подчеркнул глава ведомства.

Колокольцев также отметил заслуги ветеранов подразделения транспортной полиции и их вклад в становление молодых сотрудников, подчеркнул преемственность поколений, которая четко прослеживается в работе органов внутренних дел на транспорте.

Ранее Пятый канал сообщал, что сотрудники уголовного розыска отметили столетие со дня образования службы.