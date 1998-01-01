Сотрудников органов внутренних дел на транспорте поздравили со столетним юбилеем

День работников транспортной полиции России был учрежден 18 февраля 1919 года. В этом году сотрудники подразделений обеспечения правопорядка на транспорте МВД РФ отмечают столетний юбилей, с круглой датой их поздравил министр внутренних дел, генерал полиции Владимир Колокольцев.
Колокольцев также отметил заслуги ветеранов подразделения транспортной полиции и их вклад в становление молодых сотрудников, подчеркнул преемственность поколений, которая четко прослеживается в работе органов внутренних дел на транспорте.
Ранее Пятый канал сообщал, что сотрудники уголовного розыска отметили столетие со дня образования службы.