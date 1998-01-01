Автомобилистов обяжут еще внимательнее следить за стрелкой спидометра

В России хотят ужесточить наказание за гонки на дорогах. Минтранс поддержал инициативу о введении штрафов даже за небольшое превышение скорости — от 10 километров в час. Если соответствующие поправки введут в законодательство, автомобилисту, нарушившему правила, придется заплатить 500 рублей.

Пока же на российских дорогах инспекторы наказывают рублем только за превышение скорости более чем на 20 километров в час.

При этом тихая езда тоже может стать поводом для получения штрафа.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минтранс приветствовал еще одну инициативу — увеличение штрафов на автостраде. Если правительство идею ведомства узаконит, то за езду по автостраде со скоростью 40 километров в час, к примеру, автолюбителю придется заплатить три тысячи рублей штрафа.