Машины дешевле миллиона рублей исчезнут с российского рынка

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Повышение НДС и падение курса рубля привели к тому, что скоро на авторынке России не останется моделей дешевле одного миллиона.

Фото: www.globallookpress.com

Бюджетные модели Hyundai Solaris и Lada Vesta превысили стоимость в миллион рублей, сообщают «Известия». В связи с этим эксперты констатируют начало гонки цен на новые автомобили, которая продлится в течение года.

По данным «Автостата», концерн «АвтоВАЗ» начал продавать Lada Vesta по стартовой цене в один миллион девять тысяч 900 рублей, новый Hyundai Solaris в базовой комплектации обойдется покупателю в 999 тысяч. Дополнительное оснащение приведет к удорожанию автомобиля до 1,1 миллиона рублей.

Цены повышаются и на прочие модели, в особенности — на машины класса «люкс». Только в январе эксперты отметили повышение цен на люксовые авто от 100 до 300 тысяч рублей.

Основные причины удорожания автомобилей в России — падение курса рубля по отношению к доллару и евро и повышение НДС. В итоге, импортные модели подорожали почти вдвое относительно уровня 2014 года.

Ранее Пятый канал публиковал ТОП-5 бюджетных автомобилей для студентов.

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