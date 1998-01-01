Видео: назван ТОП-5 самых доступных кроссоверов на российском рынке

Рейтинг самых доступных кроссоверов на российском рынке составили эксперты портала carsweek.ru. При составлении списка учитывался скачок цен в начале года, а также изменения в модельной линейке.

На пятом месте в ТОПе «европеец» — французский внедорожник Renault Duster, который в базовой комплектации обойдется в 699 тысяч рублей — сюда включена стоимость АБС, подушка безопасности, дополнительная защита и адаптация к отечественным дорогам.

Четвертое место занимает продукт китайского автопрома, Lifan X50. Он немногим дешевле «француза» и стоит 690 тысяч рублей по рекомендованной розничной цене. Третье место удерживает резко подорожавшая Chevrolet Niva, производимая на «АвтоВАЗе». С учетом изменившейся стоимости, компактный кроссовер стоит 680 тысяч рублей.

«Серебро» у еще одного китайского автомобиля — Cherry Tigo 2 в феврале 2019 можно купить за 673 тысяч рублей. Первое место за безоговорочным лидером, который оторвался от преследователя на 154 тысячи — речь идет о LADA 4×4. Несмотря на то, что «Лада» подорожала на 30 тысяч рублей за последний месяц, ее можно приобрести по рекордной для кроссоверов цене — 519 тысяч рублей за базовую версию.

Ранее Пятый канал рассказывал о ТОП-5 самых доступных машин для студентов.