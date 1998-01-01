Видео: Заводы по переработке мусора запускают по всей России

Реформа, которую уже называют экологической революцией — сразу в нескольких регионах заработали заводы по переработке мусора. Это уже не просто экзотика, с отходами по-новому начали бороться не только в больших городах.

Так в Мурманской области стартовал проект по очистке побережья Баренцева моря. Как цивилизация пришла на самые заброшенные свалки и сколько времени потребуется, чтобы полностью избавиться от них, смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал публиковал видео с уборкой земной орбиты от космического мусора.