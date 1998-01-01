В сети появилось видео «уборки» орбиты Земли от космического мусора

Ученые британского университета Суррея провели очередное удачное испытание спутника RemoveDEBRIS, созданного специально для «уборки» орбиты Земли от космического мусора. Об этом сообщает пресс-служба университета. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как спутник ловит мусор-имитатор.

Отмечается, что специалисты озадачились созданием RemoveDEBRIS после того, как выяснилось, что на околоземной орбите находится около 750 тысяч объектов размером более сантиметра, которые угрожают космическим кораблям.

Скорость движения этих объектов составляет 40 тысяч километров в час. Спутник, в свою очередь, оснащен специальными приспособлениями, чтобы выводить мусор за пределы орбиты — сетью, гарпуном и тормозным парусом.

Ранее Пятый канал сообщал, что ученые изучают необъяснимые «взрывы» в атмосфере Земли.