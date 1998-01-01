Видео: Экстренные службы работают на месте двух взрывов в Донецке

Пятый канал публикует видео с места двух взрывов в районе парка Щербакова в Донецке утром, 18 февраля. На кадрах видно, что сейчас в парке работают силовики.

Как, в свою очередь, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Донецкой народной республики (ДНР), очевидцы произошедшего говорят о трех взрывах. Их причиной может являться атака украинских беспилотников.

В результате ЧП пострадавших нет.

Ранее Пятый канал сообщал, что ударная волна была такой силы, что в близлежащих к парку Щербакова домах чуть не вылетели окна.