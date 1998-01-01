Видео: Ребенка, который провел ночь в парке «Лосиный остров», забрала скорая

, 12:52 Эксклюзивное видео 50

По словам очевидцев, его нашли со связанными руками и пакетом на голове.

Фото, видео: Пятый канал

Шестилетний мальчик, который провел всю ночь в парке «Лосиный остров» в Москве, нашелся и доставлен в больницу. В распоряжении Пятого канала оказалось видео, на котором, завернутого в покрывало ребенка, скорая увозит с заправки, куда его привели обнаружившие неизвестные.

В столичной полиции сообщили, что с мальчиком все в порядке. По информации ведомства, ребенок пропал вечером в воскресенье, 17 февраля. Сообщается, что он гулял в парке с мамой и убежал около 21:30.

Очевидцы, обнаружившие ребенка, утверждают, что его руки были связана скотчем и он шел по лесу с пакетом на голове. Правда, полицейский, сопровождавший малыша в карету скорой помощи, эту информацию опроверг.

Мать комментировать произошедшее отказалась.

— Мой сын уже найден, живите своей жизнью, — заявила она корреспонденту Пятого канала.

Между тем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка 2012 года рождения. По данным пресс-службы ведомства, 33-летняя женщина обратилась в полицию только в 5:35. Она рассказала, что ехала с сыном на машине мимо парка «Лосиный остров» и заехала туда по просьбе ребенка, однако в лесу мальчик убежал и не вернулся.

— В настоящее время в следственные органы доставлена мама ребенка. Следователи проводят допрос матери с целью установления истинных обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Москве.

Ранее Пятый канал рассказывал, как сообразительный трехлетний мальчик самостоятельно выбрался из тайги в Хабаровском крае после гибели отца.

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