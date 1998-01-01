Житель Хабаровского края рассказал, как спас ребенка в тайге

Житель Хабаровского края Олег Красовский спас трехлетнего мальчика, который остался один ночью в тайге после гибели отца. Мужчина, чудом оказавшийся вечером в лесу, рассказал Пятому каналу о произошедшем.

По словам спасителя, он заметил ребенка, когда возвращался домой — в поселок Кенай — на машине приблизительно в восемь часов вечера. В окно своего автомобиля мужчина заметил мальчика, который шел по обочине дороги. Оказалось, что отец ребенка забрал сына из детского сада и поехал с ним на снегоходе на реку, чтобы разведать дорогу для предстоящей рыбалки. Мужчина пошел проверять лед и провалился. Мальчик остался один, и не найдя отца, решил возвращаться домой. Но перепутал дорогу и пошел не в ту сторону.

— На улице было за -30, ребенок шел с покрывалом. Я посадил его в машину, повез в поселок, узнал, как зовут папу, примерно понял чей. Спросил, кто мама, и точно понял, — рассказал Олег Красовский.

В поселке мужчина передал ребенка матери. Женщина сразу поняла, что произошла трагедия. На место отправилась группа местных жителей — найти отца ребенка им не удалось.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что сейчас поиски пропавшего 30-летнего мужчины ведет группа спасателей, приехавшая из Комсомольска-на-Амуре в составе семи человек и трех единиц техники.