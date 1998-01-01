Петербург стал самым желанным местом для празднования Дня защитника Отечества

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Северная столица возглавила рейтинг туристических маршрутов на грядущий праздник, опередив Москву, Ялту и Сочи.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев, Пятый канал

Санкт-Петербур стал самой востребованной дестинацией для путешествий на праздничных выходных по случаю Дня защитника Отечества. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Северная столица возглавила ТОП-5 городов, куда россияне отправятся отмечать 23 февраля. В этом году город на Неве отнял пальму первенства у Сочи, который лидировал в 2018 году. В пятерку также входят Ялта, Москва и Казань. Суточная аренда жилья на праздники в Петербурге составляет 2,6 тысячи рублей, Сочи — три тысячи, Москве — 3,2 тысячи, в Ялте и Казани — 2,5 тысячи рублей.

В 2019 году праздник 23 февраля выпадает на субботу, поэтому дополнительный выходной день перенесен на пятницу, 10 мая, о чем ранее сообщили в Минтруде.

Ранее в правительстве напомнили о дополнительном дне отдыха на 8 марта.

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