Приложение для жалоб на плохую уборку снега и наледи появится в Петербурге

В Санкт-Петербурге вскоре появится мобильное приложение, с помощью которого жители города смогут сообщить о неудовлетворительной уборке снега и наледи, сообщили в Смольном.

Разработку программы для смартфонов и планшетов начали специалисты Государственной административно-технической инспекции и Комитета по информатизации и связи. По мнению властей Северной столицы, она поможет не только привлекать и штрафовать ответственных за зимнюю уборку, но и получать актуальную информацию о благоустройстве города.

С февраля 2019 года сотрудники ГАТИ используют беспилотник для анализа качества очистки петербургских крыш от снега и льда.

Ранее Пятый канал рассказывал о трагической гибели студента от упавшей с крыши глыбы льда в Петербурге.