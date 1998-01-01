Приложение для жалоб на плохую уборку снега и наледи появится в Петербурге

, 15:06 56

В феврале городские власти начали использовать беспилотник для фиксации неудовлетворительной работы по очистке крыш.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В Санкт-Петербурге вскоре появится мобильное приложение, с помощью которого жители города смогут сообщить о неудовлетворительной уборке снега и наледи, сообщили в Смольном.

Разработку программы для смартфонов и планшетов начали специалисты Государственной административно-технической инспекции и Комитета по информатизации и связи. По мнению властей Северной столицы, она поможет не только привлекать и штрафовать ответственных за зимнюю уборку, но и получать актуальную информацию о благоустройстве города.

С февраля 2019 года сотрудники ГАТИ используют беспилотник для анализа качества очистки петербургских крыш от снега и льда.

Ранее Пятый канал рассказывал о трагической гибели студента от упавшей с крыши глыбы льда в Петербурге.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

15:57
В сирийском Идлибе прогремели два взрыва — есть жертвы
15:51
Песков прокомментировал арест американского инвестора Майкла Калви
15:42
Услуги Росреестра в Москве в честь 23 февраля и 8 марта предоставят быстрее
15:30
«Управляемая утечка» — Захарова прокомментировала «ухудшение» здоровья Скрипалей
15:16
«Когда выпадет грудь?» Фанаты Ким Кардашьян гадают, как платья держат ее формы
15:06
Приложение для жалоб на плохую уборку снега и наледи появится в Петербурге
14:52
Петербург стал самым желанным местом для празднования Дня защитника Отечества
14:33
Задержан блогер, снявший скандальную охоту иркутского губернатора
14:24
Стали известны новые детали драмы в семье малыша, который провел ночь в парке Москвы
14:18
Только вперед! Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA
14:05
Народная милиция ДНР назвала причину взрывов в Донецке — видео
13:48
«Геополитическое противостояние» — Симоньян о блокировке проекта RT на Facebook
13:43
Автомобиль из сериала «Мажор» продают в Петербурге за четыре миллиона рублей
13:29
Уникальные кадры последствий обрушения кровли в петербургском ИТМО
13:25
Женщину ранили из травматического пистолета на остановке в центре Москвы
12:58
Все ради внимания: Похититель картины Куинджи рассказал о своих мотивах
12:52
Видео: Ребенка, который провел ночь в парке «Лосиный остров», забрала скорая
12:47
Что известно о взрывах в Донецке на данный момент
12:42
Александр Беглов назначил глав трех районов Петербурга
12:39
«Сфотографировались на память»: Преподаватель ИТМО рассказала, как вывела учеников из здания

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

11 февраля

Борьбу с наледью на крышах назвали задачей номер один в Петербурге

9 февраля

Госслужащие Петербурга вышли на субботник — видео

Где смотреть онлайн матч «Ливерпуль» — «Бавария» 19 февраля
Где смотреть онлайн матч «Лион» — «Барселона» 19 февраля
«Зенит» против «Фенербахче» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
«Байер» против «Краснодара» — где посмотреть трансляцию матча онлайн

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Ад для Шуры: кумир 90-х расскажет о своей жизни в передаче «Моя правда»

В программе «Моя правда» кумир 90-х расскажет, почему его жизнь сложилась не так, как он хотел.

5-tv.ru

Реклама