Момент падения смертельной глыбы льда на студентов в Петербурге попал на видео

, 19:08 Внимание: шокирующие кадры! 355

От полученных травм один молодой человек скончался на месте происшествия, второй госпитализирован.

Фото, видео: Пятый канал

Появилось видео падения глыбы льда на студента из Узбекистана в Петроградском районе Петербурга.

В результате полученных травм молодой человек скончался на месте, передает 78.ru. Еще один студент госпитализирован.

На кадрах видно, как группа студентов спокойно идет по тротуару, отделенном от одного из зданий металлической решеткой. При чем расстояние пешеходной зоны от его стен — не менее двух метров. Но вдруг с крыши начинает валиться снег и большие куски льда. Один из них и стал фатальным для иностранного студента.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава Петербурга Александр Беглов отправил в отставку главу Фрунзенского района за ненадлежащую уборку снега.

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