Три дня без воды: Летние отключения планируют сократить в пять раз

Периоды летних отключений горячей воды в жилых домах сократят с двух недель до трех дней, — об этом заявил замглавы Минстроя Андрей Чибис.

По его словам, эксперимент, который ранее проводился только в трех крупных городах, показал хороший результат. При этом многомиллиардные инвестиции не понадобились. Оказалось, достаточно грамотного подхода. Теперь отработанную технологию планируют распространить по всей стране, она позволит проводить ремонт на теплосетях с минимальными неудобствами для населения.

Ранее Пятый канал рассказывал об аварии в Хакасии, которая оставила тысячи людей без горячей воды.