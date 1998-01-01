В Хакасии вторые сутки замерзает целый город из-за аварии на трубопроводе

В Хакасии вторые сутки замерзает целый город. При температуре минус 25 градусов тысячи жителей Черногорска остались без отопления и горячей воды. Накануне в городе произошла авария на магистральном трубопроводе. А спустя несколько часов произошел еще один прорыв. На место ЧП стянуты все экстренные службы, работают представители правительства Хакасии. Местные власти заверили, что все починят в кратчайшие сроки. Но, похоже, терпение у замерзающих людей уже на пределе.

— Лично у меня на сегодняшний день 9-10 градусов при включенных обогревателях, которые работали всю ночь. Людям приходится спать одетыми, детям приходится спать одетыми. Просто невозможно находиться в данных квартирах, в некоторых домах уже отсутствует даже электричество, — рассказывает местная жительница.

Всего без тепла остались 205 многоквартирных домов и 29 социально значимых объектов. На место ЧП выехал министр строительства и ЖКХ Хакасии Илья Кононенко, чтобы лично контролировать все ремонтные работы.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что двое жителей Самары провалились в яму с кипятком, которая образовалась после прорыва трубы.