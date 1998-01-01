В Хакасии вторые сутки замерзает целый город из-за аварии на трубопроводе

, 9:24 Видео 28

В Черногорск стянуты все экстренные службы, под личный контроль ситуацию взял министр строительства и ЖКХ региона.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

В Хакасии вторые сутки замерзает целый город. При температуре минус 25 градусов тысячи жителей Черногорска остались без отопления и горячей воды. Накануне в городе произошла авария на магистральном трубопроводе. А спустя несколько часов произошел еще один прорыв. На место ЧП стянуты все экстренные службы, работают представители правительства Хакасии. Местные власти заверили, что все починят в кратчайшие сроки. Но, похоже, терпение у замерзающих людей уже на пределе.

— Лично у меня на сегодняшний день 9-10 градусов при включенных обогревателях, которые работали всю ночь. Людям приходится спать одетыми, детям приходится спать одетыми. Просто невозможно находиться в данных квартирах, в некоторых домах уже отсутствует даже электричество, — рассказывает местная жительница.

Всего без тепла остались 205 многоквартирных домов и 29 социально значимых объектов. На место ЧП выехал министр строительства и ЖКХ Хакасии Илья Кононенко, чтобы лично контролировать все ремонтные работы.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что двое жителей Самары провалились в яму с кипятком, которая образовалась после прорыва трубы.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

9:37
Экс-мэр Нью-Йорка выделит 500 миллионов долларов на «борьбу» с Трампом
9:24
В Хакасии вторые сутки замерзает целый город из-за аварии на трубопроводе
9:09
Петербург ждут сильнейшие февральские и мартовские метели
8:55
В Крыму проходят обыски в домах предполагаемых террористов
8:48
«Таксист летел на красный» — участник ДТП на Невском, в котором пострадали четверо
8:34
Роструд напомнил о дополнительном выходном в связи с 8 марта — видео
8:23
Умер политик, который баллотировался в президенты США 28 лет подряд
8:09
Слепаков госпитализирован в столичную больницу
8:08
Актер Станислав Бондаренко вывел в свет беременную жену — фото
8:00
Студия Disney представила первый трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
7:53
Украина депортировала архимандрита канонической церкви в США
7:46
Модель Хайди Клум беременна от молодого любовника
7:42
«Можете не сомневаться» — постпред РФ при ЕС о будущем «Северного-потока — 2»
7:32
Познакомьтесь с другим Петром III в его Картинном доме в Ораниенбауме
7:26
Дочь Пугачевой и Галкина «проинспектировала» гардероб своих близких — видео
7:14
«До тла» — в Ингушетии сгорел крупный магазин стройматериалов
7:07
Лайфхак: Как без перчаток покрасить вещь краской из баллончика
7:01
«Согнулась в три погибели!» — родная дочь ударила Дану Борисову перед побегом из дома
6:49
СКР проверит инцидент с UTair, которая вынудила мать инвалидов купить 11 билетов
6:33
Никогда не сдаваться: хоккеисты из Кувейта поразили сердца российских болельщиков

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Найди свою настоящую любовь на Пятом канале!

На Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха». Этот проект — настоящее телевизионное брачное агентство. Его ведущая Алена Никольская помогает одиноким сердцам находить свою половинку, влюбляться и создавать семьи.

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сила мысли: смотрите шоу «Загадки подсознания» на Пятом канале

В это воскресенье, 10 февраля, Пятый канал представит вниманию зрителей новый проект — развлекательно-познавательную программу под названием «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама