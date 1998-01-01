Видео: россиянка исполнила самый опасный танец на пилоне

, 19:23 Видео 137

Танцовщица из Воронежа покоряет мир захватывающим трюком.

Фото, видео: YouTube / Bogdan036

Уроженка Воронежа Марина Корженевская покоряет интернет экстремальным танцем на пилоне.

Танцовщица исполнила номер на крыше 16-этажного дома. На кадрах видно, как девушка забирается на снаряд, закрепленный тросами на маленькой площадке. От одного вида танца на такой высоте без какой-либо страховки захватывает дух.

— Установить пилон на крыше, на самой высоте — было не самой простой идеей, как в подготовке, так и в реализации. Но получившиеся кадры стоили всех усилий. Было экстремально, — признается один из авторов трюка Богдан.

Идея экстремального танца появилась весной прошлого года, а реализация проекта заняла несколько месяцев. Сами съемки проходили рано утром.

Ранее Пятый канал рассказывал об экстремальной поездке на «ватрушке» по МКАД.

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