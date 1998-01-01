Неизвестный, прокатившийся по КАД на «ватрушке», попал на видео

Неизвестный лихач, прицепивший надувную «ватрушку» к машине попал на видео. В ролике, который появился в соцсетях, видно, как мужчина на приличной скорости едет по петербургской Кольцевой автодороге. Видео опубликовано в группе ВКонтакте, посвященной ДТП и ЧП Северной столицы.

— Покатушки на ватрушке. КАД, скорость за 100 км/ч, — подписал автор видео. Если указанная скорость верна, то удаче любителя необычных транспортных средств можно позавидовать.

— Твою ж дивизию! На собственные похороны опаздывают? Это ж как он влепится, если водила тормознет или закрутится.

— Очередной кандидат на премию господина Дарвина.

— Какая прочная ватрушка, надо было догнать и спросить в каком магазине купили. И вообще уже люди на ватрушках ездят быстрее тупорезов на кольцевой, — отреагировали на ролик в соцсети.

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