Неизвестный, прокатившийся по КАД на «ватрушке», попал на видео

Неизвестный лихач, прицепивший надувную «ватрушку» к машине попал на видео. В ролике, который появился в соцсетях, видно, как мужчина на приличной скорости едет по петербургской Кольцевой автодороге. Видео опубликовано в группе ВКонтакте, посвященной ДТП и ЧП Северной столицы.
— Твою ж дивизию! На собственные похороны опаздывают? Это ж как он влепится, если водила тормознет или закрутится.
— Очередной кандидат на премию господина Дарвина.
— Какая прочная ватрушка, надо было догнать и спросить в каком магазине купили. И вообще уже люди на ватрушках ездят быстрее тупорезов на кольцевой, — отреагировали на ролик в соцсети.
Ранее Пятый канал публиковал видео тюменского блогера, который устроил заезд по городу с макетами оружия.