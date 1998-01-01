Рэпер Павел Ставров в эксклюзивном интервью Пятому каналу опроверг сообщение о смерти музыканта Саши Скула, которое появилось в официальном сообществе ВКонтакте.

По его словам, он знает Скула несколько лет. Раньше рэперы были более популярны и давали концерты. Сейчас же слава ушла, и Скул попытался напомнить о себе. Ставров добавил, что звонил его дяде, у которого музыкант живет в Москве.

— Не переживайте, все хорошо, Саша не умер! Это просто такой пиар-ход. Саша любил гнаться за «черным» пиаром, и сейчас слушать его народу стало мало, но вот захотел привлечь таким образом к себе внимание <…> Пьяный просто решил пошутить, — пояснил Павел.

Судя по всему, Скул решил взять на вооружение «эффект Децла», скоропостижно скончавшегося в начале февраля в Ижевске. Тогда рэпер Серега назвал смерть Толмацкого лучшим пиар-менеджером.