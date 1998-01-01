Популярный российский рэп-исполнитель Сергей Пархоменко, больше известный как Серега, почтил память ушедшего из жизни рэпера Децла. Говоря о смерти музыканта, Серега вспомнил цитату из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
— Страшно то, что человек иногда смертен внезапно, как сказал Воланд. Горько от того, что смерть по-прежнему остается лучшим пиар-менеджером. Кириллу — доброго пути, — цитирует слова исполнителя RT.
Также рэпер выразил соболезнования отцу 35-летнего Кирилла Толмацкого Александру.
— Отцу его, Александру Яковлевичу, — укрепиться духом, — сказал рэпер.
Российский рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный под псевдонимом Децл, ушел из жизни в ночь на 3 февраля. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил его отец. Концертный директор музыканта Павел Беленец рассказал, что Децл выступал в Ижевске. Спустя полчаса после концерта артист скончался от остановки сердца.
Ранее Пятый канал сообщал, что Децл буквльно предсказал свою смерть в интервью 2015 года. Он рассказал, что собирается инсценировать свою гибель в 35 лет и уехать жить на остров.