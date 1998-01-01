Популярный российский рэп-исполнитель Сергей Пархоменко, больше известный как Серега, почтил память ушедшего из жизни рэпера Децла. Говоря о смерти музыканта, Серега вспомнил цитату из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

— Страшно то, что человек иногда смертен внезапно, как сказал Воланд. Горько от того, что смерть по-прежнему остается лучшим пиар-менеджером. Кириллу — доброго пути, — цитирует слова исполнителя RT.

Также рэпер выразил соболезнования отцу 35-летнего Кирилла Толмацкого Александру.

— Отцу его, Александру Яковлевичу, — укрепиться духом, — сказал рэпер.