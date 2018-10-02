По делу о пытках задержан начальник ярославской колонии

В Ярославской области по делу о пытках заключенных задержаны бывший временно исполняющий обязанности главы ИК-1 Ярославля Дмитрий Николаев и также исполняющий обязанности его заместителя Игит Михайлов.

Резонансное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета. СК попросил суд арестовать фигурантов. Потерпевшими признаны несколько бывших и нынешних заключенных ярославских колоний. Ранее по резонансному делу о пытках заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии были арестованы восемь сотрудников ФСИН.

В начале 2018 года в сеть попали видеозаписи, на которых были запечатлено жестокое избиение заключенного, предположительно произошедшее летом 2017 года. В декабре 2017 года Макарова перевели из ИК-1 в ИК-8 в Ярославле, откуда он вышел на свободу в начале октября 2018 года. Макаров отбывал срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и вымогательство.

Ранее Пятый канал рассказывал о депутатской инициативе о видеонаблюдении в российских СИЗО.