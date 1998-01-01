Мама-убийца? В Москве задержали женщину, потерявшую сына в «Лосином острове»

, 3:30 Эфирная новость 192

В попытке убийства 33-летнюю москвичку обвинил ее шестилетний сын. Подробности у Кирилла Олькова.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Следователи задержали после допроса маму шеститилетнего мальчика, который всю ночь бродил по лесу в Москве и чудом спасся. Перед этим молодую женщину отвезли для опознания на место происшествия — в национальный парк «Лосиный остров», на северо-востоке столицы. Дело в том, что малыш обвинил маму, фактически в попытке убийства — якобы она надела ему на голову пакет, связала скотчем и оставила замерзать. Возможна ли такая жестокость — выяснял Кирилл Ольков.

Ранее Пятый канал сообщал подробности спасения ребенка, который провел всю ночь в парке «Лосиный остров» совершенно один. Сразу после обнаружения мальчика доставили в больницу.

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