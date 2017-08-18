Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков вышел из тюрьмы по решению суда

Во вторник, 19 февраля, на свободу вышел экс-полковник ГРУ Владимир Квачков. Бывший офицер отбывал наказание за экстремизм, однако после изменений в законодательстве — первая часть статьи 282 («Экстремизм») перестала быть уголовным преступлением и срок за попытку организовать мятеж уже истек, суд принял решение об освобождении Квачкова 7 февраля.

Владимир Квачков, выйдя из колонии заявил журналистам, что «к походу и бою готов».

Супруга Владимира Квачкова, ожидавшая мужа у территории колонии, рассказала, что они не собираются уезжать из России.

— Это наша страна, наша родина, мы не собираемся уезжать, — сказала Надежда Квачкова.

В 2005 году полковника ГРУ обвинили в подготовке покушения на жизнь Анатолия Чубайса. Спустя три года Квачков был оправдан, однако всего сутки спустя ему предъявили новое обвинение — в подготовке вооруженного мятежа. Во второй раз мужчина был осужден на 13 лет. Позднее срок наказания удалось снизить до восьми лет лишения свободы.

Пятый канал

До обвинения в покушении на убийство военная карьера Владимира Квачкова строилась блестяще. Он с золотой медалью окончил Дальневосточное суворовское училище и разведывательный факультет Киевского высшего общевойскового командного училища. Также с отличием Квачков окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, служил в спецназе ГРУ и разведуправлении Ленинградского военного округа. Проходил службу во многих «горячих точках» — в 1983 году Квачков принимал участие в военном конфликте в Афганистане, в 1990 — в Азербайджане, в 1992 — в Таджикистане. С 1994 года служил в Главном разведывательном управлении. В 1999 стал сотрудником Центра военно-стратегических исследований Генерального штаба, имеет степень кандидата военных наук.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему срок наказания Владимира Квачкова был увеличен на полтора года.