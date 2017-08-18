Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков вышел из тюрьмы по решению суда

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Экс-офицера подозревали в покушении на Анатолия Чубайса и обвиняли в экстремизме.

Фото, видео: Пятый канал

Во вторник, 19 февраля, на свободу вышел экс-полковник ГРУ Владимир Квачков. Бывший офицер отбывал наказание за экстремизм, однако после изменений в законодательстве — первая часть статьи 282 («Экстремизм») перестала быть уголовным преступлением и срок за попытку организовать мятеж уже истек, суд принял решение об освобождении Квачкова 7 февраля.

Владимир Квачков, выйдя из колонии заявил журналистам, что «к походу и бою готов».

Супруга Владимира Квачкова, ожидавшая мужа у территории колонии, рассказала, что они не собираются уезжать из России.

— Это наша страна, наша родина, мы не собираемся уезжать, — сказала Надежда Квачкова.

В 2005 году полковника ГРУ обвинили в подготовке покушения на жизнь Анатолия Чубайса. Спустя три года Квачков был оправдан, однако всего сутки спустя ему предъявили новое обвинение — в подготовке вооруженного мятежа. Во второй раз мужчина был осужден на 13 лет. Позднее срок наказания удалось снизить до восьми лет лишения свободы.

Пятый канал

До обвинения в покушении на убийство военная карьера Владимира Квачкова строилась блестяще. Он с золотой медалью окончил Дальневосточное суворовское училище и разведывательный факультет Киевского высшего общевойскового командного училища. Также с отличием Квачков окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, служил в спецназе ГРУ и разведуправлении Ленинградского военного округа. Проходил службу во многих «горячих точках» — в 1983 году Квачков принимал участие в военном конфликте в Афганистане, в 1990 — в Азербайджане, в 1992 — в Таджикистане. С 1994 года служил в Главном разведывательном управлении. В 1999 стал сотрудником Центра военно-стратегических исследований Генерального штаба, имеет степень кандидата военных наук.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему срок наказания Владимира Квачкова был увеличен на полтора года.

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков вышел из тюрьмы по решению суда

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