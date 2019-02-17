«Смело»: 52-летняя Рената Литвинова показала поклонникам свое лицо без макияжа

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Кинозвезда опубликовала в Instagram фото из кабинета косметолога.

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Известная российская актриса театра и кино Рената Литвинова приятно удивила поклонников новым снимком. Звезда выложила в Instagram фото, где показала, как выглядит без макияжа в свои 52 года. Оказалось, в таком возрасте артистка даже без косметики — безупречна.

Фанаты кинозвезды с трудом верят, что она сохранила молодость естественным путем. Некоторые подозревают, что она обращалась за помощью к пластическим хирургам, однако сама Литвинова это отрицает. Если правильно ухаживать за собой, то шприцы с омолаживающими сыворотками не понадобятся.

— Ноль косметики на лице, — уточнила в публикации артистка.

Новое фото звезды очаровало ее поклонников. Они осыпали любимицу комплиментами, подчеркнув, что она всегда останется эталоном красоты и женственности.

— Вам, Рената, достаточно природной красоты!

— Вы даже без косметики волшебная и притягательная!

— Смело!

— Рената, Вы очень хороша! А секрет у Вас один, и он внутри.

— Молодильные яблоки? — писали подписчики.

Однако секрет молодости Литвинова так и не раскрыла. Фанаты продолжают теряться в догадках.

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