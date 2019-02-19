ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти

Рост цен на продовольственные товары обеспечивает адекватную прибыль производителей, которые, в свою очередь, вкладываются в развитие. Об этом заявил заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов в интервью РИА Новости.

Чиновник призвал покупателей войти в положение предприятий, поскольку при низких ценах развитие производства невозможно. В качестве примера он привел активное развитие производства яйца и мяса птицы, за которым последовало подорожание продукции. Это произошло, когда компании начали выплачивать долги и кредиты, взятые на развитие.

— В убыток себе никто работать не собирается, — добавил Цыганов.

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