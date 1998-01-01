Самолет ушел на второй круг в аэропорту «Домодедово» из-за покрышки на полосе

На взлетно-посадочной полосе международного аэропорта «Домодедово» обнаружили часть покрышки от самолета. Инцидент произошел рано утром, 15 февраля.

Информация о постороннем предмете на летном поле поступила около пяти часов утра от экипажа авиалайнера, выполнявшего рейс Тюмень — Москва. После этого самолеты из Новосибирска и Касабланки отправили на второй круг. Покрышку убрали в течение нескольких минут, однако задержка рейсов составила около получаса.

По информации Пятого канала, часть колеса принадлежала Boeing 737-800, который прилетел в «Домодедово» из киргизского города Ош. На послеполетном осмотре было обнаружено повреждение на левой стойке шасси и разрушение покрышки.

Ранее Пятый канал сообщал, что транспортная прокуратура начала проверку после инцидента в аэропорту «Внуково».