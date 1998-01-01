Нож и скотч изъяли у матери ребенка, найденного в московском парке

Следователи нашли у матери мальчика, который провел ночь в московском парке «Лосиный остров», три рулона клейкой ленты и нож, 19 февраля.

В СК полагают, что эти предметы могут являться уликами по делу, их изъяли и отправили на экспертизу. Сама женщина задержана и дает показания.

Жуткая история произошла 17 февраля. Рано утром 18 февраля 34-летняя мать позвонила в полицию и сообщила, что ее шестилетний сын пропал накануне вечером на территории парка «Лосиный остров». В ходе розыска ребенка нашли у автозаправки на 102-м километре МКАД. У ребенка зафиксировали переохлаждение, его госпитализировали. Он сообщил полицейским, что мать якобы пыталась убить его, привязав скотчем к дереву и надев на голову пакет.