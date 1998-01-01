Один из пассажиров петербургского «Пулково-2» выложил в соцсети фотографию разгуливающей по аэровокзалу белой козы. По словам женщины, животное находилось без присмотра весьма продолжительное время.
— Никто не терял? — подписала снимок очевидица.
Пользователи, в свою очередь, устроили в комментариях самый настоящий юмористический поединок. Популярной версией появления козы в «Пулково-2» стали «проблемы» на таможенном контроле.
— Не прошла таможню, за долги не выпускают, — съязвил комментатор.
— Молоко в дорогу, не дорого! — продолжил шутить другой.
— Наверное, кто-то перепил перед дорогой. А ведь говорят, что так можно стать козленочком, — добавил еще один пользователь.
Однако нашлись и те, кто всерьез решил приютить животное, либо забрать насовсем.
— Не теряла, но готова забрать! — заявила женщина.
— Нет-нет! Подвезите ее лучше к моему дому! — начал спорить мужчина.
Как в результате сложилась судьба козы, очевидцы не уточнили.
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