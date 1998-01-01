В Австрии заявили о конце «украинской монополии» на транзит газа

, 14:41 21

Реализация проекта «Северный поток — 2» возродит конкуренцию на энергетическом рынке в Европе, считает глава австрийского концерна OMV.

Фото: www.globallookpress.com

Запуск «Северного потока -2» прекратит «монополию» Киева на транзит газа в Европу. В этом уверен глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле, пишет «Экономика сегодня».

По его словам, Украина и государства Восточной Европы утратят возможность устанавливать завышенные цены на углеводороды, что приведет к оздоровлению экономики в сфере энергетики. На рынке появится конкуренция, что отразится на ценообразовании.

Зеле добавил, что австрийский концерн заинтересован в сохранении всех имеющихся транзитных маршрутов, в том числе через Украину. Глава OMV подчеркнул, что энергетические отношения между Москвой и Европой основаны на четком балансе «деньги-товар», который Россия ни разу не нарушила за последние десятилетия.

Ранее Пятый канал рассказывал о заявлении кандидата в президенты Украины Сергея Таруты, который предположил, что Незалежная может заменить Россию на рынке энергоресурсов в Европе.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

15:05
Увеличилось число жертв аварии с автобусом под Ростовом
14:59
Нож и скотч изъяли у матери ребенка, найденного в московском парке
14:45
«Канье убьет тебя!» — Ким Кардашьян опубликовала вызывающее утреннее селфи
14:41
В Австрии заявили о конце «украинской монополии» на транзит газа
14:29
Скончался знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд
14:20
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
14:10
Видео: Российские военные помогают сирийцам узнать судьбу их близких
13:55
Видео: В Карелии завершился этап Кубка мира по ралли-рейдам
13:44
Силовики ликвидировали боевика в Дагестане
13:37
В России принят закон, снижающий долговую нагрузку для ипотечников
13:27
Крыша детсада рухнула в Кировской области — фото
13:23
Почему россияне стали реже жениться и разводиться
13:18
Ни пули, ни кувалда не берут: Новое сверхпрочное стекло создали в Петербурге
13:16
Опрос: Большинство жителей Курил выступили против передачи островов Японии
13:07
Пропавший солист молодежной группы «Мама не узнает» нашелся
12:56
Минэкономразвития назвало предполагаемый ущерб России от ограничительных мер
12:53
«Сошла с ума от одиночества»: Бузова призналась, что умеет ухаживать за девушками
12:47
Когда россияне увидят суперлуние — видео
12:37
Военным официально запретили пользоваться смартфонами на службе
12:34
Видео: Несколько сотен человек эвакуировали из римского аэропорта Чампино

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

14 фев

«Можете не сомневаться» — постпред РФ при ЕС о будущем «Северного-потока — 2»

Послание президента Федеральному собранию в 2019 году
«Атлетико Мадрид» против «Ювентуса» — где смотреть игру онлайн 20 февраля
«Зенит» против «Фенербахче» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
«Байер» против «Краснодара» — где посмотреть трансляцию матча онлайн

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей одного из самых престижных фестивалей Best Experience Marketing Awards

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

5-tv.ru

Реклама