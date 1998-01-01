В Австрии заявили о конце «украинской монополии» на транзит газа

Запуск «Северного потока -2» прекратит «монополию» Киева на транзит газа в Европу. В этом уверен глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле, пишет «Экономика сегодня».

По его словам, Украина и государства Восточной Европы утратят возможность устанавливать завышенные цены на углеводороды, что приведет к оздоровлению экономики в сфере энергетики. На рынке появится конкуренция, что отразится на ценообразовании.

Зеле добавил, что австрийский концерн заинтересован в сохранении всех имеющихся транзитных маршрутов, в том числе через Украину. Глава OMV подчеркнул, что энергетические отношения между Москвой и Европой основаны на четком балансе «деньги-товар», который Россия ни разу не нарушила за последние десятилетия.

Ранее Пятый канал рассказывал о заявлении кандидата в президенты Украины Сергея Таруты, который предположил, что Незалежная может заменить Россию на рынке энергоресурсов в Европе.