МИД РФ назвал гнусными провокациями Киева эскалацию военных действий в Донбассе

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В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ситуацию в Донецке, где накануне в центре города прогремели три взрыва.

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

В МИД РФ расценивают действия Киева на юго-востоке страны как нацеленные на эскалацию военного конфликта в ходе предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что два из трех прогремевших накануне взрыва произошли в непосредственной близости от гостиницы, где проживают наблюдатели ОБСЕ, что схоже с терактом в августе 2018 года, в результате которого погиб глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко.

— Похоже, Киев сознательно продолжает «размораживать» ситуацию в регионе, пытаясь запугать его жителей. Все это укладывается в логику набирающей обороты предвыборной кампании Петра Порошенко, — говорится в комментарии ведомства.

Все это делается с целью переключить внимание электората с проблем в экономической и социальной сферах на военные действия в Донбассе, а также возложить на Россию ответственность за провалы в собственной политике.

— В этой игре Киев не останавливается перед самыми гнусными провокациями, пытается втянуть в них наблюдателей ОБСЕ, подставляя их под удар, — считают на Смоленской площади.

Утром, 18 февраля, в Донецке в районе парка Щербакова прогремели три взрыва, причем, два из них — рядом с резиденцией главы ДНР и с гостиницей, где базируются представители миссии ОБСЕ. Как сообщал Пятый канал, взрывные устройства были самодельными.

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