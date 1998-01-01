Что известно о взрывах в Донецке на данный момент

, 12:47 Эксклюзивное видео 357

Правоохранительные органы продолжают работать в районе парка Щербакова.

Фото, видео: Пятый канал

Причиной трех взрывов, произошедших в районе парка Щербакова в Донецке утром, 18 февраля, может являться атака украинских беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовиков самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

По словам собеседника агентства, беспилотники сбросили на центр города три маломощных снаряда.

Как видно на кадрах с места взрыва в районе парка Щербакова, сейчас там по-прежнему работают правоохранительные органы.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Пятый канал сообщал, что в результате ЧП никто не пострадал.

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