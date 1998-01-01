Звезда «Ночного дозора» обвиняет экс-бойфренда в краже ценностей и документов

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По словам актрисы Екатерины Маликовой, ее бывший сожитель обманом проник в квартиру пока она отсутствовала.

Фото: Instagram @katerinamalikova

Актриса Екатерина Маликова написала в полицию заявление на своего бывшего избранника и, по совместительству, главного исполнительного директора холдинга «Связной» Александра Малиса.

Как стало известно Пятому каналу, женщина уверяет, что когда она отдыхала за границей, ее сожитель обманул домработницу, сменил замки на входной двери квартиры в центре Москвы и выкрал ценные вещи и документы.

Правоохранительные органы проводят соответствующую проверку.

36-летняя актриса стала известна после съемок в фильмах «Ночной дозор» и «Тариф новогодний». Она также снималась в сериалах «Избранница», «Граница времени», «Мама-детектив».

Ранее Пятый канал рассказывал, как из квартиры главного эксперта «Битвы экстрасенсов» похитили миллион рублей.

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