Миллион рублей похитили из квартиры главного эксперта «Битвы экстрасенсов»

Один миллион рублей украли из квартиры главного эксперта «Битвы экстрасенсов» Михаила Виноградова в среду, 30 января.

Как стало известно Пятому каналу, похитителей пустил на порог сын Виноградова Виктор. Двое злоумышленников представились продавцами курицы и картошки. Ничего не подозревающий мужчина впустил их.

Один из «гостей» попросил попить воды и пока они с хозяином находились на кухне, второй похитил деньги из сумки, которая находилась в спальне и скрылся.

Михаил Виноградов рассказал, что его сын пытался догнать воров, но безуспешно. Полиция ведет розыск предполагаемых преступников.

Ранее Пятый канал сообщал, что победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал о поборах организаторов шоу. Триумфатор восьмого сезона Владимир Муранов заявил, что выиграл финал без взяток.