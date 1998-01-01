Заложники бесхозяйственности: В Ангарске в многоэтажных домах не работают лифты

, 4:30 Эфирная новость 11

Больше четырех тысяч жителей Ангарска сейчас вынуждены планировать каждый выход из дома.

Фото, видео: Пятый канал

Далеко не всегда строительные компании используют денежные средства по назначению. Яркий пример — многострадальный Ангарск Иркутской области, где полгода меняли лифты. Причем практически во всех многоэтажках города одновременно. Деньги взяли из фонда капремонта — дополнительные полмиллиарда рублей. В итоге в срок три четверти объектов не сдали, потом приемка работала второпях и сейчас новые лифты ломаются. О заложниках такой бесхозяйственности — Виктор Черногуз.

Из полумиллиона лифтов в России четверть уже отработали свой срок службы. Ранее Пятый канал сообщал, что производители подъемников предложили в квитанцию за ЖКХ внести сбор на замену ветхих лифтов.

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