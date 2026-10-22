На Украине военнообязанным начали продавать детей ради выезда за границу

Омбудсмен Лубинец: на Украине начали продавать детей военнообязанным мужчинам

На Украине зафиксированы случаи продажи детей военнообязанным мужчинам для получения статуса многодетного отца и последующей эмиграции. Об этом сообщил уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает РБК-Украина.

«Система дошла до того, что просто продают детей военнообязанным. Мы на этой неделе обнаружили четырех детей в Закарпатье из многодетной семьи: мама продала своих детей мужчине, не имеющему никакого отношения к этой семье», — приводит его слова издание.

По словам Лубинца, получивший статус многодетного отца мужчина уехал за границу, тогда как дети остались на Украине.

Омбудсмен Рады указал, что данный случай отражает системные проблемы, вызванные принудительной мобилизацией. За деньги в военные документы мужчинам вписывают ложные данные, а также подделывают решения комиссий, которые проводят медосмотры. Лубинец выступил за усиление контроля над структурами, занимающимися мобилизацией.

Кроме того, уполномоченный Рады по правам человека обратил внимание, что граждане Украины все чаще подают жалобы на работу сотрудников ТЦК (Аналогов военкоматов на Украине. — Прим. ред.). За неполный 2026 год зафиксировано более 6 тыс. обращений, что превышает показатель за весь 2025 год.

Напомним, 20 октября на Украине был мобилизован цыганский барон. Его подчиненные закидали здание ТЦК камнями.

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