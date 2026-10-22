«Спирт» из «Мы из будущего»: как учительница привела Андрея Терентьева к славе

На 45-м году жизни умер актер из фильма «Мы из будущего» Андрей Терентьев

Российский актер театра и кино Андрей Терентьев прославился ролью Андрея Смирнова по прозвищу «Спирт» в фантастической военной драме «Мы из будущего».

За этой ролью — случай, который привел мальчика из семьи военнослужащих на сцену. Терентьев не стремился блистать перед камерами и не боролся за престижные проекты. В его жизни всегда были семья, театр, редкие, но точные киноработы.

К сожалению, в возрасте вего 44 лет Терентьева не стало.

Коллеги отзывались о нем, как о талантливом актере и прекрасном человеке. Была ли счастливой судьба «Спирта»?

Мальчик, которого привела на сцену учительница литературы

Умер актер из фильма «Мы из будущего» Андрей Терентьев: причина смерти, новости. Фото: Photoxpress/legion-media

Андрей Терентьев родился в далекой от искусства семье летом 1982 года. Мать была военнослужащей, отец работал в органах внутренних дел.

Когда Андрей был еще маленьким, отца не стало: он погиб при исполнении служебного задания. Из Прибалтики семья — мать, Андрей и старший брат — перебралась в Смоленск. Там, в местной школе, у Терентьева все и завертелось.

Учительница литературы предложила классу поставить сценку по Гоголю. Андрей с товарищем за вечер смастерили костюмы и выучили текст. Вышло так складно, что Терентьеву посоветовали идти в местную театральную студию «Диалог».

Художественный руководитель «Диалога» Виктор Зимин позже вспоминал особенный огонек в глазах 12-летнего мальчишки.

Первый пират в провинции

Умер актер из фильма «Мы из будущего» Андрей Терентьев: причина смерти, новости. Фото: Олег Дьяченко/ТАСС

В студии Терентьев пробовал играть пажа в «Ромео и Джульетте», шута в «Золушке», пирата в «Питере Пэне», а еще мастерил декорации, занимался светом и звуком.

«Скажу честно: прежде чем ехать покорять большой город, нужно для начала добиться успеха в провинции. Я могу сказать, что в „Диалоге“ играл главные роли во всех спектаклях. Пока не почувствуешь себя уверенным здесь — в столице себя проявлять сложно», — признавался актер KP.RU.

После школы Терентьев пытался поступить в театральный вуз. С первой попытки не вышло. Чтобы не терять год, он сдал экзамены в институт искусств, а затем пробовал снова. Лишь с третьего раза он стал студентом Санкт-Петербургской академии театрального искусства, курса Вениамина Фильштинского.

После академии он работал в антрепризных театрах — «Приют комедианта», «Особняк», «Балтийский дом».

Антреприза в Петербурге — это особая среда: нет стабильной труппы, нет гарантированного оклада. Лишь площадка, партнеры и зритель. Терентьев играл в «Моем друге Гитлере» Мисимы, в «Одиночестве в сети» Вишневского, в «Глиняной яме» Погодиной — последнюю он поставил и как режиссер. Театральная карьера складывалась неплохо.

Звезда с накладными дредами

Умер актер из фильма «Мы из будущего» Андрей Терентьев: причина смерти, новости. Фото: Кадр из фильма «Мы из будущего», режиссер Андрей Малюков, 2008 г.

В 2008 году на экраны вышел фильм Андрея Малюкова «Мы из будущего».

Андрей Терентьев получил роль Спирта — растамана с дредами, которого изначально сценарий описывал иначе. По воспоминаниям самого актера, в первом варианте сценария его герой был запойным алкоголиком, отсюда и прозвище. Создатели фильма позже решили «очеловечить» персонажей, сделать их вызывающими сочувствие. Кстати, песню «Солдат» в фильме исполнил сам актер.

«На самом деле было очень тяжело сниматься с накладными дредами. Вся эта шевелюра очень тяжелая, килограмма три. Эта штука приклеивалась на силикон, и, чтобы не свалилась во время съемок, ее крепко-накрепко прикалывали шпильками. Было очень больно. Мало того, что стояла страшная жара, так еще и шея болела к вечеру от такой тяжести. Не думал, что это все так трудно носить: оно было „прибито“ к моей голове так, что когда я снимался в дредах, то лицо получилось сильно натянуто, такой немного раскосый парень вышел», — делился артист.

Картина о четверых «черных копателях», попавших из 2000-х в 1942 год, собрала в прокате десятки миллионов рублей и, кроме самого Терентьева, сделала узнаваемыми Данилу Козловского и Владимира Яглыча.

«В основном, все было серьезно и по-рабочему. Расскажу самые жуткие моменты. Вот, например, сюжет, где мы голые бегаем по лесу. Мы реально бегали голые всю ночь. А было начало сентября. Нас поливали ледяной водой! Это, конечно, ужасно. В некоторых кадрах даже видно, что от нас пар идет», — вспоминал звезда.

Отдельная история — сцена в озере. Терентьева и Дмитрия Волкострелова вывезли на середину водоема. Одежда пропиталась водой, в каску партнера набралась вода, дна не было. Актеры начали тонуть по-настоящему и спасались сами. Этот эпизод Терентьев называл самым страшным за все съемки.

Буратино, который встретил свою Мальвину

Умер актер из фильма «Мы из будущего» Андрей Терентьев: причина смерти, новости. Фото: Юрий Самолыго/ТАСС

С будущей женой Светланой Кутузовой он познакомился, когда им было по 12 лет. Это случилось все в том же «Диалоге».

В детской постановке Андрей играл Буратино, а Светлана — Мальвину. С того времени между юными артистами завязалась крепкая дружба.

С возрастом симпатия не исчезла, а переросла в серьезное чувство. При первой возможности он сделал предложение избраннице, на которое та ответила согласием. Зимин, наставник Терентьева из детской студии, был посаженым отцом на их свадьбе.

В браке родился сын Никита. Терентьев вегда считал жену самой лучшей, красивой, умной, тактичной. Светлана не ревновала супруга к поклонницам, когда те подходили за автографом или фото.

Артист, который соглашался на трюки

Умер актер из фильма «Мы из будущего» Андрей Терентьев: причина смерти, новости. Фото: Кадр из сериала «Филин», 2021 г.

После «Мы из будущего» последовали роли в сериалах и фильмах — «Диверсант 2», «Филин», «Тайны следствия-18».

Артист не скрывал, что всегда был склонен к полноте, но в молодости держал себя в руках. Во время учебы в театральной академии он занимался танцами и акробатикой, а позже следил за весом и при появлении лишних килограммов приводил себя в порядок. В качестве физической активности Андрей предпочитал футбол, пинг-понг и боулинг.

В проектах артист не отказывался от исполнения различных трюков. При росте 178 см его вес не превышал 75 кг. Именно хорошая спортивная фигура позволила Терентьеву успешно пройти пробы в «Мы из будущего». Это было одним из критериев отбора, поскольку в одной из сцен герои без одежды бежали по лесу и должны были хорошо выглядеть в кадре.

С возрастом артист начал набирать вес и, по мнению зрителей, потерял в харизматичности. Впрочем, когда Терентьев похудел, снимаясь в третьем сезоне «Филина», это также стало поводом для негативных комментариев — фолловеры отмечали, что Андрей выглядел осунувшимся.

Андрей Терентьев не получил «Золотого орла» и не попал в списки самых высокооплачиваемых артистов. Его имя редко появлялось в заголовках. Но в памяти зрителей он остался Спиртом — парнем с дредами, который в критический момент не сбежал. Остались театральные работы, которые видели петербургские зрители. Остался сын Никита, который пошел по стопам родителей. Осталась жена Светлана, которая была рядом с 12 лет.