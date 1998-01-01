Тигрица Марта готовится сменить мать в балете «Спартак» — видео

, 5:15 Эфирная новость 18

Молодую актрису привезли в Петербург из Москвы. Дебютантка до этого ни разу не выходила на театральные подмостки.

Фото, видео: Пятый канал

Михайловский театр представил новую артистку. Молодая тигрица Марфа — ей всего шесть месяцев — будет занята в балете «Спартак». Из Москвы в Петербург ее вызвали на замену матери — 12-летней Шакире, которая, по тигриным меркам, уже в преклонном возрасте, так что справляться с нагрузкой ей с каждым разом все тяжелее.

Пока старшая тигрица еще в форме, но достойную смену ей готовят уже сейчас. Будущая дебютантка приехала в Северную столицу всего на три дня: осмотреться, познакомиться с труппой и, конечно, пройтись по сцене. Марфа уже снималась в кино и рекламе, а вот проявить талант в театре не доводилось.

Когда Марфа впервые предстанет перед зрителями Михайловского — пока не известно. В театре эти планы не разглашают.

Ранее Пятый канал сообщал, что Михаил Боярский на своей странице в Instagram рассказал, как на самом деле получил звездную роль д’Артаньяна.

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