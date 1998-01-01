Михаил Боярский рассказал, как получил звездную роль д’Артаньяна

, 19:38 74

Молодому актеру пришлось летать на съемки в перерывах между спектаклями в Театре имени Ленсовета.

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

Актер театра и кино Михаил Боярский на своей странице в Instagram опроверг «классическую» версию своего утверждения на роль гасконца д’Артаньяна в одноименном фильме, сообщает Teleprogramma.pro. Режиссер популярной картины Георгий Юнгвальд-Хилькевич тогда рассказывал, что как только Боярский появился в съемочном павильоне — все сразу поняли — д’Артаньян.

В действительности все было намного проще. Как вспоминает Михаил Боярский, пробы проходили в Одессе в спешке, он торопился на самолет и согласился отыграть сцену первой встречи героев фильма с Игорем Старыгиным.

— Особых эмоций все это не вызвало — сыграл так, как учили, лучше не смог бы, — рассказывает Боярский.

Однако через месяц молодой актер получил телеграмму, из которой узнал о своем утверждении на роль.

Главный режиссер Театра имени Ленсовета Игорь Владимиров не отпустил Михаила Боярского на съемки картины, о чем актер рассказал по телефону постановщику ленты Юнгвальд-Хилькевичу. Положительно решить этот вопрос смог директор фильма, приехавший на переговоры с худруком театра. Боярский был вынужден летать на съемки в Одессу и Львов в перерывах между спектаклями — «в свободное от работы время».

Ранее Пятый канал сообщал, что Михаил Боярский рассказал, как The Beatles довели его до обезьянника на гастролях в США.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

20:48
Новые подробности спасения шестилетнего мальчика в «Лосином острове» — репортаж
20:42
Видео: Украинский чиновник случайно включил порно на заседании
20:37
Видео: Заводы по переработке мусора запускают по всей России
20:34
Юрий Лоза раскрыл секрет популярности Киркорова и Пугачевой
20:25
Назван ТОП-20 лучших смартфонов прошедшего года
20:16
Три дня без воды: Летние отключения планируют сократить в пять раз
20:13
Момент падения балкона на детей в Москве попал на видео
20:04
Видео: На замерзшем Байкале прошел марафон «Ледовый шторм»
19:55
Голая правда: сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире в знак протеста
19:48
Эксперты огласили результаты анализа крови рэпера Децла
19:38
Михаил Боярский рассказал, как получил звездную роль д’Артаньяна
19:28
«Ростех» уничтожил ракеты, которые вез в Китай
19:23
Видео: россиянка исполнила самый опасный танец на пилоне
19:21
Как эксперты планируют проверять злаковый хлеб
19:11
«Это просто пиар» — друг рэпера Саши Скула о его «смерти»
19:01
«Женщина кричит»: Полыхает квартира в жилом доме в Ленинградской области
18:52
Видео: Прораб рассказал, как спасал людей во время обрушения в ИТМО
18:40
«Выгнать немедленно!» Жириновский припомнил Сергею Лазареву слова про Крым
18:27
«Это неприемлемо!» — жители блокадного Ленинграда о публикации в испанской газете
18:13
«Нравственный сифилис» — Милонов о запрете творчества Шнурова в России

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал выиграл три премии Best experience marketing awards

Пятый канал выиграл в трех номинациях на премии Best experience marketing awards (BEMA-2018). Награждение прошло в субботу, 16 февраля.

5-tv.ru

Реклама