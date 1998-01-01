Михаил Боярский рассказал, как получил звездную роль д’Артаньяна

Актер театра и кино Михаил Боярский на своей странице в Instagram опроверг «классическую» версию своего утверждения на роль гасконца д’Артаньяна в одноименном фильме, сообщает Teleprogramma.pro. Режиссер популярной картины Георгий Юнгвальд-Хилькевич тогда рассказывал, что как только Боярский появился в съемочном павильоне — все сразу поняли — д’Артаньян.

В действительности все было намного проще. Как вспоминает Михаил Боярский, пробы проходили в Одессе в спешке, он торопился на самолет и согласился отыграть сцену первой встречи героев фильма с Игорем Старыгиным.

— Особых эмоций все это не вызвало — сыграл так, как учили, лучше не смог бы , — рассказывает Боярский.

Однако через месяц молодой актер получил телеграмму, из которой узнал о своем утверждении на роль.

Главный режиссер Театра имени Ленсовета Игорь Владимиров не отпустил Михаила Боярского на съемки картины, о чем актер рассказал по телефону постановщику ленты Юнгвальд-Хилькевичу. Положительно решить этот вопрос смог директор фильма, приехавший на переговоры с худруком театра. Боярский был вынужден летать на съемки в Одессу и Львов в перерывах между спектаклями — «в свободное от работы время».

Ранее Пятый канал сообщал, что Михаил Боярский рассказал, как The Beatles довели его до обезьянника на гастролях в США.